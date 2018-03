Es más, el marino Davis detalló: “Durante todas las transacciones entré en contacto íntimo con el General Mora, Comandante en Jefe de los ejércitos aliados […] Su conducta franca le hizo merecedor de mi entera confianza y, lo elevado de sus sentimientos, de todo mi respeto […] De todas las personas que he conocido en el departamento de Rivas, no he encontrado ninguna tan estimable y grata como el general Mora”