Sobre todo a partir de Walden, Mekas vuelve la cámara hacia sí mismo como material fílmico. Mira el entramado de recuerdos que ha registrado con la cámara. Los vemos a él en Nueva York, a migrantes lituanos, sus hijos, sus amigos, parques, calles, nada. Hay retornos a su patria (Reminiscences of a Journey to Lithuania, 1972), retratos de su hija, Oona (Paradise Not Yet Lost, 1977), reflexiones sobre viajes (The Education of Sebastian or Egypt Regained, 1992)... Distintos hilos de la vida se tejen en un tapiz cambiante y creciente.