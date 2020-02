La ciudad quedó devastada y el cementerio, ubicado en las afueras de la urbe de entonces, no fue la excepción. Huesos expuestos, ataúdes destruidos, mausoleos en ruinas, piedras amontonadas... Eso nos muestran las imágenes recogidas por León Fernández Guardia y Armando Céspedes Marín en el libro The Cartago Earthquake. May 4th 1910, publicado ese mismo año.