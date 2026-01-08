Áncora

Humanos usaron veneno en la caza muchos miles de años antes de lo conocido hasta ahora, encuentra estudio

Hallazgo adelanta varios miles de años la evidencia de que el ser humano utilizó veneno en la caza.

Por Fernando Chaves Espinach
Puntas de flecha de cuarzo datadas en 60.000 años, procedentes del refugio rocoso de Umhlatuzana, en Sudáfrica, presentan rastros de alcaloides tóxicos de origen vegetal.
Puntas de flecha de cuarzo datadas en 60.000 años, procedentes del refugio rocoso de Umhlatuzana, en Sudáfrica, presentan rastros de alcaloides tóxicos de origen vegetal. (Sven Isaksson y colaboradores, en Science Advances, vol. 12. /Science Advances)







Fernando Chaves Espinach

