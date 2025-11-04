Áncora

Hugo Díaz fue cronista de la Costa Rica del siglo XX: Así fue su recordada caricatura

Una exposición en el Museo de Arte Costarricense recuerda a un dibujante capaz de captar el momento político y social. Vea las piezas que se exhiben.

Por Laura Raabe
'Caricatura grupal de alumnos del tercer año D del Liceo de Costa Rica, curso de 1946. Tinta china y marcadores sobre cartulina. 1946. Colección Museo UCR.' de la exposición de Hugo Díaz
'Caricatura grupal de alumnos del tercer año D del Liceo de Costa Rica, curso de 1946. Tinta china y marcadores sobre cartulina. 1946. Colección Museo UCR.' de la exposición de Hugo Díaz (Museo de la Universidad de Costa Rica/Cortesía del Museo de Arte Costarricense)







