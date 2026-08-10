Heredia reunirá a escultores en su primer simposio de talla en madera: Vea cómo disfrutar de la exposición

El Parque Nicolás Ulloa, la plaza central de Heredia, se convertirá durante cuatro días en un espacio de creación escultórica con la primera edición del Simposio en Madera, organizado por la Asociación Barva Escultórica (ABE), la Municipalidad de Heredia y el Monumento Nacional Casa Alfredo González Flores.

La actividad se realizará del 12 al 15 de agosto de 2026 y reunirá a escultores y artistas de Heredia, Barva y otras zonas del país. La inauguración será el miércoles 12 de agosto, a las 2 p. m., en la Casa de la Cultura Monumento Nacional Alfredo González Flores. La actividad se mantendrá hasta el 15 de agosto, de 8 a. m. a 4 p. m.

El encuentro busca promover la creación escultórica en madera y fortalecer los vínculos entre artistas de distintos cantones de la provincia. La primera edición está dedicada al Liceo de Heredia, institución que en 2026 conmemora 121 años de su fundación.

La iniciativa es impulsada por la Asociación Barva Escultórica, organización sin fines de lucro fundada en 2006 e integrada por artistas plásticos y miembros de la comunidad de Barva vinculados con distintas disciplinas creativas.

Durante el simposio, el público podrá acercarse al proceso de creación de las obras y conocer el trabajo de artistas vinculados con la escultura y otras manifestaciones plásticas.

La ABE plantea el encuentro como una forma de mantener viva la tradición artística de Barva y, al mismo tiempo, ampliar los espacios de intercambio entre creadores y comunidades.

La actividad está abierta al público y busca convertirse en un encuentro artístico para personas de distintas edades y familias. Las actividades se desarrollarán en el Parque Central de Heredia durante los cuatro días del simposio.