Áncora

Heredia reunirá a escultores en su primer simposio de talla en madera: Vea cómo disfrutar de la exposición

El Simposio en Madera en Heredia convertirá el Parque Nicolás Ulloa en un taller en vivo del 12 al 15 de agosto

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Por Fernando Chaves Espinach
Asociación Barva Escultórica presenta I Simposio de Escultura en Madera en agosto de 2026.
Asociación Barva Escultórica presenta I Simposio de Escultura en Madera en agosto de 2026. (Fotografía Ethel/Cortesía de Asociación Barva Escultórica)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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