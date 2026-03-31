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Gigante editorial confronta a OpenAI por ‘violar derechos de autor’ de libros infantiles en Alemania

Penguin Random House también exige “mayor transparencia para los lectores, con medidas de protección adecuadas”.

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Por AFP
Fragmento del libro 'Der kleine Drache Kokosnuss in der Tiefsee', parte de la serie del ilustrador alemán Ingo Siegner.
Fragmento del libro 'Der kleine Drache Kokosnuss in der Tiefsee', parte de la serie del ilustrador alemán Ingo Siegner. ( Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH/Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH)







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