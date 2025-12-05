Fotógrafo de Atenas expone su obra sobre el cuerpo y las plantas: Conozca su trabajo

Mientras contemplamos las superficies, emergen las semejanzas; una imagen rima con otra y lo que significa el cuerpo empieza a mutar. Así ocurre en las fotografías que expone el joven fotógrafo Ricardo Ramírez Alpízar en Art House Atenas, el espacio artístico de la comunidad alajuelense.

Ramírez es oriundo de Atenas y está terminando sus estudios de diplomado en Tecnología de la Imagen de la Universidad Técnica Nacional. Su exposicion Fragilidades está disponible al público de forma gratuita hasta el 10 de diciembre.

“Con esta serie, retrata en blanco y negro las sutilezas que emergen en las superficies de los cuerpos que retrata. Al hablar de ‘cuerpo’, no nos referimos únicamente al cuerpo humano, sino que reconocemos también la corporalidad de las plantas y su presencia sensible”, explica Anna Matteucci, artista y gestora cultural del espacio.

“Siguiendo el pensamiento de Donna Haraway, esta serie invita a repensar las relaciones entre los humanos y las otras formas de vida que cohabitan el mundo. En esta selección de fotografías, los cuerpos humanos y los botánicos se presentan sin jerarquías, vinculados más bien por una postura afectiva que evidencia su interdependencia”, agrega.

Art House Atenas expone distintas artes visuales, cine y otras disciplinas. (Art House Atenas/Cortesía de Art House Atenas)

Art House Atenas es un taller que Matteucci comparte con el artista Felipe Martínez (Felipe Keta). “Aquí trabajamos en nuestros propios procesos y también damos clases de pintura, dibujo y desarrollo creativo. Además, tenemos un pequeño espacio expositivo donde procuramos realizar una muestra al año”, describe. Asimismo, realizan proyecciones de cine y otras actividades culturales.

Art House Atenas se ubica en el centro de Atenas, al costado sur de los Tribunales de Justicia. Para más información sobre cursos y talleres: 8516-3131. En redes sociales aparecen como Art House Atenas.