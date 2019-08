”Luego entré a la Universidad de Costa Rica y tuve la gran suerte de ser vecina de don Carlos Luis Sáenz, que vivía cerca. Papá era farmacéutico y tenía farmacia en el puro Paso de la Vaca: 150 metros al norte del Mercado Borbón. En aquellos tiempos se llamaba Botica Imperial… En el grupo de amigos que papá tenía, había muchos artistas como Juan Manuel Sánchez o don Carlos Luis Sáenz. Por la botica pasan músicos, escritores, historiadores… Un día, seguro papá le comentó que a mí me gustaba escribir y le dijo a don Carlos Luis que le gustaría que me conociera. Me empecé a relacionar con don Carlos Luis y doña Adela. Me invitaban a la casa e, inclusive, don Carlos Luis, a quien considero mi mentor, fue quien me revisó los primeros manuscritos de Mirrusquita. Era estricto, muy estricto; lo tengo allí de puño y letra. Él me decía: “Escribir no es como soplar y hacer botellas”. Y además eso va con mi personalidad: soy muy perfeccionista con lo que hago; me ha costado ceder un poco. Siempre me he exigido bastante.