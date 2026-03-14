Falleció Gastón Gaínza, figura del exilio chileno en Costa Rica y notable profesor en la UCR

El profesor Gastón Gaínza en la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica en 2012.

El intelectual chileno Gastón Gaínza Álvarez falleció a los 92 años en Costa Rica, donde residía desde el exilio posterior al golpe de 1973. La noticia la confirmaron el Museo de la Universidad de Costa Rica (UCR), de la que fue profesor, y múltiples colegas y allegados.

Gastón Gaínza (1933-2026) contribuyó al estudio del teatro y de la semiótica en la Universidad de Costa Rica, desde distintos espacios, como la Escuela de Estudios Generales, la Revista Escena y el Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas (CIICLA), del que fue cofundador.

En su país natal se destacó como profesor catedrático de la Universidad de Chile y de la Universidad Austral. En Costa Rica fue profesor también de la Universidad Nacional, colaborador de la Editorial Costa Rica, la Compañía Nacional de Teatro, Educa, Conicit y el Ministerio de Cultura.

“En 1973, tras el golpe de Estado, la intervención de la Universidad, la exoneración de profesores, la expulsión de estudiantes, el encarcelamiento de varios de ellos, incluido Gastón, quien fue detenido el 26 de septiembre en la misma universidad y recién fue liberado en diciembre, el asesinato de varios estudiantes, el profesor Gaínza partió al exilio, a Costa Rica, en marzo de 1974″, señala una reseña publicada por la Universidad Austral.

“Todo el exilio chileno lamenta la pérdida de esta excepcional persona, amigo cercano y entrañable. Nuestras más sentidas condolencias a su familia y allegados”, expresó en Facebook el director de Nueva Década Editorial, Eduardo Montecinos.

Una de sus contribuciones más destacadas fue al estudio de la semiótica en el país; es decir, el estudio de signos y símbolos en distintas formas de comunicación. “La semiótica ayudaba a todos, fueran periodistas, fueran comunicadores sociales; para todos la semiótica era importante y creo que para las Ciencias Sociales es fundamental”, decía Gaínza en una entrevista del 2015 en Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe.