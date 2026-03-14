Áncora

Falleció Gastón Gaínza, figura del exilio chileno en Costa Rica y notable profesor en la UCR

Gastón Gaínza aportó al estudio del teatro y de la semiótica en la Universidad de Costa Rica y fue uno de los cofundadores de importante centro de investigación.

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Por Fernando Chaves Espinach
El profesor Gastón Gaínza en la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica en 2012.
El profesor Gastón Gaínza en la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica en 2012. (Grettel Rojas Vásquez/Sede de Occidente UCR)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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