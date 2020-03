“Quizá lo que más le llama la atención a quien esté pensando en un Picasso cubista es precisamente el realismo y lo figurativo de todas estos grabados, en los que la abstracción no aparece prácticamente en ninguno de ellos. Hay figuras que se descomponen un poco; no son totalmente figurativas, pero todos los motivos son completamente reconocibles. El cubismo, desde luego, no aparece en ninguna de ellas”.