Exposición en barrio Escalante explora la memoria y el tiempo con pintura y arte textil: Conózcala aquí

Exposición de Rocío Ajún y Luisa Valerín en la Casa de la Cultura José Figueres Ferrer, en barrio Escalante, San José.

La pintura y el arte textil dialogan en Luz, aguja y pincel, exposición de las artistas costarricenses Rocío Ajún y Luisa Valerín que permanece abierta durante agosto y setiembre en la Casa de la Cultura José Figueres Ferrer del Banco Popular, en barrio Escalante.

La muestra reúne obras que exploran la relación entre luz, materia, memoria y tiempo. Las piezas textiles de Ajún incorporan tramas, vacíos y perforaciones que permiten el paso de la luz y generan sombras, mientras las pinturas de Valerín recurren a espacios, marcos, límites y figuras discretas para construir una atmósfera de contemplación.

Valerín explica que el proyecto parte de una idea de libertad vinculada no al movimiento, sino a la posibilidad de permanecer y observar. “La libertad no siempre significa desplazarse o expandirse. A veces nace en la quietud, en repetir un gesto con paciencia, en decidir quedarse”, señala.

Rocío Ajún exhibe sus elaboradas instalaciones textiles. ( Luisa Valerín/Cortesía de Luisa Valerín)

Según la artista, ese principio también determina la manera en que fueron concebidas las obras. “Tomar el pincel o la aguja se convierte en un acto de atención. La materia se mueve con suavidad, generando reflejos, colores y texturas que no buscan imponerse, sino acompañar”, explica.

La exposición incorpora el trabajo textil como una dimensión escultórica. Las piezas no están concebidas únicamente para ser observadas de frente: sus tejidos, aberturas y volúmenes modifican la luz, proyectan sombras y generan profundidad.

“Las tramas tejidas funcionan como una especie de red que filtra la luz. No son solo superficies: tienen vacíos, pequeñas perforaciones y aberturas que permiten que la luz atraviese la obra y la transforme”, afirma Valerín.

La artista también relaciona esas fibras con la construcción de memoria: “Cada fibra trae consigo una pequeña historia. Al unirse con otras, forman una lectura más amplia sobre el paso del tiempo y la experiencia humana”.

Las artistas Luisa Valerín y Rocío Ajún. (Luisa Valerín/Cortesía de Luisa Valerín)

En las pinturas, los espacios representados tampoco buscan sugerir encierro. Habitaciones, marcos y límites funcionan, según Valerín, como lugares de contención donde algo puede desarrollarse lentamente.

La exposición puede visitarse de lunes a viernes, de 8 a. m. a 4:30 p. m., en la Casa de la Cultura José Figueres Ferrer del Banco Popular. Está ubicada 300 metros al norte y 300 metros al este de la iglesia Santa Teresita, en barrio Escalante, San José.