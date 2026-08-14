Áncora

Exposición en barrio Escalante explora la memoria y el tiempo con pintura y arte textil: Conózcala aquí

Descubra ‘Luz, aguja y pincel’, la exposición de Rocío Ajún y Luisa Valerín en barrio Escalante que explora la memoria, el tiempo y la quietud.

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Por Fernando Chaves Espinach
Exposición de Rocío Ajún y Luisa Valerín en la Casa de la Cultura José Figueres Ferrer, en barrio Escalante, San José.
Exposición de Rocío Ajún y Luisa Valerín en la Casa de la Cultura José Figueres Ferrer, en barrio Escalante, San José. (Luisa Valerín/Cortesía de Luisa Valerín)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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