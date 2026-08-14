Exposición en barrio Escalante explora la memoria y el tiempo con pintura y arte textil: Conózcala aquí

La pintura y el arte textil dialogan en Luz, aguja y pincel, exposición de las artistas costarricenses Rocío Ajún y Luisa Valerín que permanece abierta durante agosto y setiembre en la Casa de la Cultura José Figueres Ferrer del Banco Popular, en barrio Escalante.
La muestra reúne obras que exploran la relación entre luz, materia, memoria y tiempo. Las piezas textiles de Ajún incorporan tramas, vacíos y perforaciones que permiten el paso de la luz y generan sombras, mientras las pinturas de Valerín recurren a espacios, marcos, límites y figuras discretas para construir una atmósfera de contemplación.
Valerín explica que el proyecto parte de una idea de libertad vinculada no al movimiento, sino a la posibilidad de permanecer y observar. “La libertad no siempre significa desplazarse o expandirse. A veces nace en la quietud, en repetir un gesto con paciencia, en decidir quedarse”, señala.
Según la artista, ese principio también determina la manera en que fueron concebidas las obras. “Tomar el pincel o la aguja se convierte en un acto de atención. La materia se mueve con suavidad, generando reflejos, colores y texturas que no buscan imponerse, sino acompañar”, explica.
La exposición incorpora el trabajo textil como una dimensión escultórica. Las piezas no están concebidas únicamente para ser observadas de frente: sus tejidos, aberturas y volúmenes modifican la luz, proyectan sombras y generan profundidad.
“Las tramas tejidas funcionan como una especie de red que filtra la luz. No son solo superficies: tienen vacíos, pequeñas perforaciones y aberturas que permiten que la luz atraviese la obra y la transforme”, afirma Valerín.
La artista también relaciona esas fibras con la construcción de memoria: “Cada fibra trae consigo una pequeña historia. Al unirse con otras, forman una lectura más amplia sobre el paso del tiempo y la experiencia humana”.
En las pinturas, los espacios representados tampoco buscan sugerir encierro. Habitaciones, marcos y límites funcionan, según Valerín, como lugares de contención donde algo puede desarrollarse lentamente.
La exposición puede visitarse de lunes a viernes, de 8 a. m. a 4:30 p. m., en la Casa de la Cultura José Figueres Ferrer del Banco Popular. Está ubicada 300 metros al norte y 300 metros al este de la iglesia Santa Teresita, en barrio Escalante, San José.