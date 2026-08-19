Áncora

Evento internacional de arquitectura, diseño de interiores y paisajismo prepara edición en Costa Rica

Mariana Elías, de CASACOR Costa Rica, habla sobre primera edición en Costa Rica

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Por Fernando Chaves Espinach
Olenka presentó Suite Duna, una instalación de 35 metros cuadrados inspirada en el paisaje desértico de Ica.
Olenka presentó Suite Duna, una instalación de 35 metros cuadrados inspirada en el paisaje desértico de Ica. (Renzo Rebagliati/Cortesía de CASACOR)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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