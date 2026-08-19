Evento internacional de arquitectura, diseño de interiores y paisajismo prepara edición en Costa Rica

El evento internacional de arquitectura y diseño CASACOR se prepara para una primera edición en Costa Rica y Centroamérica, que se celebrará en febrero de 2027. Así lo informó la organización, con sede local, que realiza el proceso de curaduría de lo que incluirá en su edición inaugural.

Según su sitio web, CASACOR es una de las principales plataformas de arquitectura, diseño de interiores y paisajismo de América Latina. Nació en Brasil en 1987 y reúne a arquitectos, diseñadores y otros profesionales para desarrollar espacios residenciales y comerciales que exploran nuevas tendencias, soluciones tecnológicas y propuestas de diseño sostenible.

Para conocer mejor los detalles de la actividad, Áncora realizó algunas preguntas a Mariana Elías, socia fundadora y presidenta de CASACOR Costa Rica.

¿Por qué traer Casacor a Costa Rica?

- Porque el país está listo. En Costa Rica hemos alcanzado una madurez e identidad propia en arquitectura, diseño, paisajismo, arte y cultura, respaldada por una calidad extraordinaria que merece el gran escenario que la franquicia ofrece.

“Febrero de 2027 marcará un hito histórico: el debut de CASACOR no solo en el país, sino en toda la región centroamericana, con una exhibición sin precedentes de seis semanas.

“Al retomar esta exitosa fórmula, con más de 38 años de trayectoria global, buscamos abrazar e integrar el talento local, demostrando que nuestra identidad está lista para liderar la conversación del diseño en la región.

“Aunque la apertura oficial será en 2027, la experiencia de CASACOR Costa Rica ya ha comenzado. Actualmente, el proyecto se encuentra en una fase crucial: un exhaustivo proceso de curaduría y montaje previo.

“En este momento, la casa matriz en Brasil supervisa minuciosamente la selección de arquitectos, diseñadores, artistas y artesanos, a la vez que se consolidan las alianzas con las marcas patrocinadoras. Este riguroso trabajo es lo que garantiza, desde ya, que cada espacio cumpla con los estándares internacionales de lujo, innovación y coherencia estética que caracterizan la franquicia”.

Mariana Elías, de CASACOR Costa Rica. (Esteban CHINCHILLA/Cortesía de CASACOR)

¿Qué tipo de diseño están buscando? ¿Y de artesanía?

- CASACOR busca el diseño con sentido. Por ello, desde ahora se ha puesto en marcha un exclusivo proceso de convocatoria para seleccionar a expositores y empresas con propósito y conciencia. Esta búsqueda se estructura bajo tres pilares fundamentales que definirán la muestra: la responsabilidad social y ambiental, el respeto profundo por el entorno y la revalorización de espacios y recursos.

“En el ámbito artesanal, promovemos una convergencia entre el pasado y el futuro. Nuestro objetivo es rescatar las técnicas ancestrales y la riqueza de la artesanía local.

“Buscamos profesionales, empresas, artistas y artesanos de todas las disciplinas que no sólo dominen la técnica, sino que conecten de forma orgánica con esta visión, que reflejen la idiosincrasia local, la calidad y la verdadera identidad del diseño nacional”.

¿Por qué decidieron el tema de la casa? ¿Por qué es relevante pensar en eso ahora?

- El concepto del hogar como refugio nace de la necesidad de concebir nuestros hogares como espacios de bienestar, protección y reflexión profunda. En una época marcada por la hiperconectividad, la ansiedad y la sobreexposición, CASACOR propone volver a lo esencial.

“Buscamos proyectar un espacio que proteja, transforme y permita reconectar con lo más auténtico de cada persona. En Costa Rica, esta idea adquiere una dimensión aún más profunda: la de habitar con calma, sensibilidad, memoria y propósito”.

Perú Sensorial, de Sensorial Dof Arquitectos - Francesca Battilana. (Sebastián Aparicio/Cortesía de CASACOR)

¿Quiénes apoyan o patrocinan el evento localmente?

- Al tratarse de una experiencia vivencial e inmersiva, el espectro de participación es sumamente amplio y abarca toda la cadena de creación de un espacio. Cada ambiente es un lienzo en blanco donde las marcas se integran de forma orgánica: desde las bases estructurales, los acabados y los materiales de construcción, hasta los elementos finales que los diseñadores seleccionan meticulosamente para dar vida a su concepto.

“Una textura en la pared, un color estratégico, la iluminación perfecta, una pieza de mobiliario icónica, e incluso un aroma característico; todo forma parte de una atmósfera diseñada para conectar emocionalmente con el visitante.

“Esto abre un abanico infinito de posibilidades, donde el producto final que vamos a ofrecer, no se limita a ser visto, sino que se habita y se siente. El entorno de Casacor se hace posible solo con el compromiso de muchos sectores integrados y, actualmente, nos encontramos en proceso de búsqueda y negociación”.