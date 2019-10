Eunice habría tenido problemas de este tipo, no solo en Costa Rica, sino en cualquier parte. Ella no era de este reino, el reino de la cantidad y de la uniformidad, en que, para ser iguales, es necesario despojar a todo el mundo de sus atributos, sobre todo, a los más sobresalientes y trabajadores. Solo alguien tan cualitativamente diferente, como Eunice, podría haber creado una estética tan original como la suya. Autodidacta y lectora insigne, tal vez su suerte fue no haber recibido más que unos cuantos años de educación formal y sobrevivirla, gracias a una maestra inteligente y a la modesta inteligencia de su madre, que le dio la primera imagen poética que vio su espíritu: “La Vieja de los Cueros”. Gracias a ella, aprendió el sentido del juego de la imaginación, durante las tardes de tormenta en que la palabra resplandecía como un relámpago.