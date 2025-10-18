Áncora

Estos zapatos pertenecieron a María Antonieta... pero eso no es todo lo que conocemos de su vestimenta

El Victoria & Albert Museum de Londres recopila 250 objetos, desde joyas de Versalles hasta moda contemporánea, para examinar el curioso legado de la reina.

Por Fernando Chaves Espinach
Vista de la exposición sobre María Antonieta en el Victoria & Albert Museum en Londres.
Vista de la exposición sobre María Antonieta en el Victoria & Albert Museum en Londres. (Peter Kelleher/Cortesía del V&A)







Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

