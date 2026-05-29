Áncora

Esta exposición regresa a la historia profunda de la tierra que habitamos: Conozca ‘Código telúrico’

El Centro Cultural San José presenta la obra del artista Octubre Sánchez, que utiliza materiales locales, geometría y otros elementos.

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Por Pablo Rojas
Octubre Sánchez presenta la exposición 'Código telúrico' en el Centro Cultural San José.
Octubre Sánchez presenta la exposición 'Código telúrico' en el Centro Cultural San José. (Centro Cultural San José/Cortesía del Centro Cultural San José)







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Centro Cultural San JoséarteBarrio EscalanteOctubre Sánchez

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