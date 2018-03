–Digamos que es el habitual de estas cosas tan delicadas y misteriosas. Ni en la poesía española ni en ninguna otra poesía nacional acontecen todos los días ni todos los años ni todos los siglos cosas de mucho relieve. Lo normal es que en un país haya miles de poetas que no aportan nada, y sólo unos cuantos auténticos (de más o menos altura). Y si hablamos de poetas excepcionales y absolutamente imprescindibles, ocurren en la historia literaria de cualquier lugar muy de tarde en tarde, o no suceden nunca. En esto no hay continuidad ni nada asegurado.