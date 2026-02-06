Entre video y pintura, una exposición del MADC sacude la tierra: Conozca la obra

Vista de la exposición 'En las entrañas del ser habita la tierra', de Roberto Carter y Pável Quevedo, en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo.

La exposición En las entrañas del ser habita la tierra celebra, de forma subterránea, el encuentro, la amistad y el intercambio creativo, mientras nos despliega a la vista universos mitológicos, ancestrales y cosmogónicos. La sala 3 del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo alberga el resultado del trabajo colectivo, la escucha y la contaminación mutua entre dos artistas: Roberto Carter, pintor costarricense y Pável Quevedo Ullauri, cineasta ecuatoriano.

Ambos artistas, junto con el equipo del Museo, articularon un espacio expositivo integrado, de manera casi instalativa, por pinturas, videoproyecciones y un paisaje sonoro.

Roberto, de forma general, explora ideas y conceptos desde la filosofía y la mitología en torno al ser, la psique y los orígenes y utiliza la pintura como un ejercicio de meditación para profundizar en esas ideas. Pável es director, guionista y productor audiovisual que trabaja en torno a una temática que él mismo ha nombrado como el fantástico andino, la cual hace referencia al mundo espiritual de los pueblos andinos en el que los seres toman formas tanto animales como del paisaje y la naturaleza es un universo de fuerzas vivas y creadoras.

Ellos se encontraron por primera vez hace unos años en una exposición, socializando entre desconocidos. Unas semanas después, Pável estaba en el estudio de Roberto, observando su trabajo, compartiendo café y hablando sin parar, tanto de sus intereses creativos como de temas personales y profundos. Desde ese momento han pasado algunas idas y venidas de Pável al país en las que han intercambiado ideas sobre sus procesos artísticos y sus reflexiones existenciales, pero también se han dejado afectar por los lenguajes del otro.

Rumor de orígenes lejanos es un cortometraje de Pável acerca del trabajo de Roberto. En él, Roberto se convierte en un personaje similar a los de su propia obra, pero visto a través de la mirada y los paisajes espirituales de Pável. Este se presentó en la edición del 2024 del Costa Rica Festival Internacional de Cine, y fue el primer resultado de un experimento transdisciplinario en el que Roberto ingresa al mundo audiovisual de Pável. Con esta exposición, es ahora Pável quien es atraído hacia el lenguaje pictórico y al espacio expositivo.

Pável Quevedo y Roberto Carter exhiben 'En las entrañas del ser habita la tierra' en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. (Roberto D'Ambrosio/Cortesía de Roberto D'Ambrosio)

La experiencia sensorial de la exposición

Más allá de lo que perciben nuestros cinco sentidos, el trabajo de ambos genera estados y sensaciones que nos llevan hacia adentro. La mayoría de las obras de la sala fueron creadas específicamente para este proyecto, y dos de ellas se realizaron en colaboración mutua.

Lo que más me llama la atención es la videoinstalación de Pável que da nombre a la exposición (En las entrañas del ser habita la tierra). Son imágenes tomadas en volcanes de Costa Rica, material de archivo del autor y material audiovisual donado por funcionarios del Laboratorio de Química de la Atmósfera de la Universidad Nacional (UNA).

Aunque son videos, se perciben como si fueran pinturas. La correción de color, la textura de la pared y la configuración de la proyección misma hacen que el espacio se transforme simbólica y sensiorialmente. Los videos y las paredes de la sala se potencian mutuamente, convirtiendo la instalación, más que en un espacio cinematográfico, en uno muralista.

Imme Hüttmann, curadora adjunta del MADC, me cuenta que el elemento clave en esta pieza fue su edición in situ por parte de Pável, quien dedicó muchas horas a ajustar los videos en el espacio. “Me siento un pintor”, nos dice él al referirse al trabajo que realizó sobre la pared de forma detallada, editando, corrigiendo y recortando para completar el material audiovisual, sin que la textura consumiera la imagen.

Los videos muestran animales espirituales insertos en paisajes volcánicos, entre los tres se crea un diálogo narrativo que muestra el viaje de esos personajes hacia el interior de un volcán. Se trata de una parte de la cosmogonía kichwa relacionada con la muerte: el tránsito que realizan los espíritus hacia lo interno de la tierra a través de los volcanes.

'En las entrañas del ser habita la tierra' incluye videos, pinturas y otros formatos de Pável Quevedo y Roberto Carter. (Roberto D'Ambrosio/Cortesía de Roberto D'Ambrosio)

Las características sonoras, el ritmo y el color de la proyección provocan en conjunto, un estado de atención, de trance y de calma en el espacio de la sala. Las voces del paisaje sonoro se escuchan como si vinieran de otro tiempo. Este material son cantos rituales de conjuro, que se utilizan, por ejemplo, en la vida cotidiana con intenciones de sanación.

A partir de esta pieza, una siente que se le propone un recorrido, ellos dicen que es un viaje mítico, no-lineal, como el viaje de la vida. La exposición es más que un espacio en el que se observan obras que dialogan entre sí, se siente como una instalación que incluye la sala misma y que provoca detenerse a escuchar y a percibir. Es, como pocas veces, un espacio que se experimenta.

Esta misma sensación de la pausa se extiende hacia el video-collage de Pável, Ritual, que está conformado por imágenes registradas en distintos cuerpos de agua, en distintos países, en distintos momentos; la secuencia en que se muestran estas imágenes, está en consonancia también con el orden en el que se ejecutan las partes de un ritual. Un ritual necesario para nuestro presente, para nuestra convivencia como sociedad y con el entorno natural. El video es una plegaria por cada ser que habita la tierra, señala él.

Roberto presenta una obra en gran formato en la que un ser emerge o se consume en el lienzo, en medio de una atmósfera cósmica. Se trata de Figura succionada por el recuerdo de un mundo,la cual Roberto define como un trabajo intuitivo y espontáneo, relacionado con el concepto de vórtice. Aquí comparte sensaciones vinculadas con el tránsito del alma hacia un mundo trascendente. En sus palabras, un espacio suspendido, un momento detenido en medio del flujo del movimiento, un pasaje, un limbo, un lugar de asombro.

Para Roberto la pintura también tiene esa función de portal, que es una idea que se puede rastrear hasta el Renacimiento, cuando la pintura era concebida como una ventana. En este sentido, la pintura contiene la posibilidad de acceder a otro mundo, o en el caso de Roberto, a otros estados, a universos internos, a momentos de transformación, y a intercambios con otros.

'En las entrañas del ser habita la tierra', de Pável Quevedo y Roberto Carter, ocupa la Sala 3 del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. (Roberto D'Ambrosio/Cortesía de Roberto D'Ambrosio)

Al lado de estos ejercicios en los que sobresalen sus lenguajes particulares, la exposición también nos muestra momentos en los ellos juegan entre sí a través de su práctica artística. Por ejemplo, la participación de Roberto en los audiovisuales de Pável como personaje ancestral o la recuperación para Pável de algunos de los personajes en las pinturas de Roberto.

Otros vínculos son más claros como en Encuentro de dos figuras en un espacio trascendental, una pintura donde aparecen dos figuras que son opuestas y complementarias. Como indica Roberto, podrían hacer referencia a lo trascendente y lo inmanente, lo celestial y lo terrenal, o podrían hacer referencia al encuentro de dos personas en el espacio de la creación.

Así como los audiovisuales de Pável se vuelven pictóricos para la exposición, en las colaboraciones directas, la pintura también se convierte en audiovisual. Cavernaes una de estas, en ella parten la pintura homónima de Roberto para proyectar un audiovisual de Pável filmado en el Parque Nacional Cavernas de Venado llamado El sacrificio del animal relámpago.

Imme, la curadora, señala que la pintura de Roberto, cargada de texturas y color, genera una superficie que transforma por completo el video original, dándole nuevas cualidades estéticas y simbólicas. En este caso ya no es la pared, la imagen digital se alimenta de la pintura.

Otra colaboración parte de una obra previa de Roberto llamada Monje contra una pared, en la que observamos a un personaje sumergido en un espacio de tal manera que parece cambiar de posición dependiendo de nuestro punto de vista.

Tomando este juego como inspiración, Pável construye un diseño sonoro que evoca el contexto en el que habita el personaje y al situarlo, lo feminiza, cambiando el nombre del conjunto a: La Monja. Con esta pieza, ellos irrumpen el concepto mismo del audiovisual: ¿si tenemos sonido e imagen en movimiento, podría esta pieza ser definida como un audiovisual?

La exposición es evidencia de un trabajo individual comprometido, de reflexiones personales profundas, pero sobre todo, de la potencia del trabajo colaborativo, una complicidad que se construyó a partir de conversaciones y preguntas. Estará abierta hasta el mes de mayo, así que por favor, no dude en aprovecharla. La entrada es gratis.

La curaduría de 'En las entrañas del ser habita la tierra' estuvo a cargo de Imme Huttmann. (Roberto D'Ambrosio/Cortesía de Roberto D'Ambrosio)

En las entrañas del ser habita la tierra

Exposición de Pável Quevedo Ullauri y Roberto Carter, con curaduría de Imme Huttmann Arce. Inauguración: 8 de noviembre de 2025 8 de noviembre de 2025, abierta hasta mayo de 2026 en la Sala 3 del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Entrada gratuita.