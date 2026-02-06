Áncora

Entre video y pintura, una exposición del MADC sacude la tierra: Conozca la obra

Una exposición acerca de la tierra viva y lo subterráneo en lo humano nos recibe en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo.

EscucharEscuchar
Por Marga Sequeira Cabrera
Vista de la exposición 'En las entrañas del ser habita la tierra', de Roberto Carter y Pável Quevedo, en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo.
Vista de la exposición 'En las entrañas del ser habita la tierra', de Roberto Carter y Pável Quevedo, en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. ( Roberto D'Ambrosio/Cortesía de Roberto D'Ambrosio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Museo de Arte y Diseño Contemporáneoarte contemporáneopinturavideoarteMarga Sequeiraarteexposiciones

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.