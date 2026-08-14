Áncora

Entre la tierra propia y los ojos ajenos: dos exposiciones en los Museos del Banco Central

‘Los territorios que habitamos’ y ‘Reflejo en ojos ajenos’ nos muestra distintas relaciones con la imagen, el paisaje y nuestra cultura

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Por Priscilla Arias Fonseca
La exposición 'Reflejo en ojos ajenos' está abierta al público en los Museos del Banco Central.
La exposición 'Reflejo en ojos ajenos' está abierta al público en los Museos del Banco Central. (Museos del Banco Central/Cortesía de Museos del Banco Central)







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