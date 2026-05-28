Áncora

En ‘Volveréis’, una pareja festeja su separación, pero nada es tan fácil en el amor y el trabajo

Pacífica Grey trajo la comedia de Jonás Trueba a salas y la promoverá en distintas funciones a lo largo del país. Entrevistamos al director de la comedia española.

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Por Fernando Chaves Espinach
'Volveréis', de Jonás Trueba, se estrenó en Costa Rica en 2025.
'Volveréis', de Jonás Trueba, se estrenó en Costa Rica en 2025. (Elastica/Cortesía de Pacífica Grey)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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