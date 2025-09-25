¿Qué puede hacer un cuerpo? En esta obra de danza, se exploran sus posibilidades

'Pretextos y estrategias para desaparecer', obra de danza dirigida por Daisy Servigna, se presenta en el Teatro de la Danza.

El cuerpo puede hacer de todo y lo expresa como puede. También lo oculta. En Pretextos y estrategias para desaparecer, obra de danza contemporánea de Daisy Servigna, estas posibilidades se exploran entre cuerpos, construcciones a medias y un escenario que se va llenando de los escombros de esa búsqueda.

El montaje se presentará en una función única este viernes 26 de setiembre, a las 7 p. m., en el Teatro de la Danza (San José). Se estrenó en 2024 gracias al fondo para artistas independientes Vuelto Danza.

“(Esta obra) surgió a partir de la pandemia, con las limitaciones de lo que se permite y lo que no se permite”, explica Daisy Servigna. “Comenzamos a tener menos vínculos, menos relaciones, menos contacto humano. ¿Estamos yendo en involución o recobramos esto que nos mantiene vivos? ¿Cómo recuperamos este contacto desde lo vivencial?“.

Los intérpretes de la obra (Gabriel Rodríguez, Ana López, Bryan Chavarría, Allyson Maykall y la directora misma) trabajaron desde la improvisación para “sacar esa parte instintiva, para explorar las cualidades del movimiento”, dice Servigna.

“Tiene que ver con la manifestación del gesto, de las emociones en el cuerpo. ¿Hacia dónde va la humanidad con esta falta de cuido con respecto a lo que se expresa, lo que se guarda?“, se pregunta la creadora.

De este modo, Pretextos... explora la vulnerabilidad desde lo físico, así como la maleabilidad del cuerpo, explorada desde lo intuitivo, más allá de la forma o de la secuencia “desde el abordaje físico de cada intérprete, con las potencias de cada uno”.

'Pretextos y estrategias para desaparecer', de Daisy Servigna, en el Teatro de la Danza. (Pablo Cambronero/Cortesía de Daisy Servigna)

La propuesta se creó en colaboración con los artistas también con respecto a lo escenográfico, como el trabajo de Francesco Bracci y la música original de Frank Noguera, así como el vestuario de Juan Manuel Garro.

Con alguna inspiración en el cine del danés Lars von Trier, el ambiente está basado en la pisque de los personajes, con materiales de reciclaje, láminas de zinc y construcciones a medias, “medio decadente pero hermoso”.

La obra se produjo con apoyos de: Ministerio de Cultura, Teatro Popular Melico Salazar, Compañía Nacional de Danza, Teatro de la Danza, Ley de Salvamento Cultural y Taller Nacional de Danza.

Pretextos y estrategias para desaparecer

Función única a las 7 p. m. el viernes 26 de setiembre, 2025, en el Teatro de la Danza (Centro Nacional de Cultura, San José).

La entrada general vale ₡7.000; en preventa, ₡5.000. Para estudiantes y adultos mayores, ₡5.000. Se puede pagar al SINPE móvil: 8389-6245.