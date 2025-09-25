Áncora

¿Qué puede hacer un cuerpo? En esta obra de danza, se exploran sus posibilidades

‘Pretextos y estrategias para desaparecer’, creada y dirigida por Daisy Servigna, se presentará en una función única.

Por Fernando Chaves Espinach
'Pretextos y estrategias para desaparecer', obra de danza dirigida por Daisy Servigna, se presenta en el Teatro de la Danza.
'Pretextos y estrategias para desaparecer', obra de danza dirigida por Daisy Servigna, se presenta en el Teatro de la Danza.







