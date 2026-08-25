En el 75.º aniversario de la Escuela Casa del Artista: esto es lo que ha dejado a Costa Rica

La Escuela Casa del Artista del Ministerio de Cultura, ubicada en Guadalupe.

Posiblemente, cuando Olga Espinach acogió en los talleres de tipografía del periódico La Nación a aquellos niños pregoneros que pernoctaban desde las cinco de la tarde hasta las cuatro y media de la mañana en las afueras del rotativo esperando la edición matutina para venderla y llevar unas cuantas monedas a sus pobres hogares, nunca se imaginó que aquel acto de amor y compasión iba a transformar tantas vidas humanas.

Allí descubrió su vocación innata de maestra, mientras les proporcionaba lápices y papel, café y pan, y les impartía los primeros rudimentos del arte, estimulaba su creatividad, descubría sus talentos y ponía una luz de esperanza en sus almas infantiles.

Cuando el director del periódico se enteró de aquella actividad clandestina, conmovido por tan noble labor, decidió pasar por alto este hecho. Dos años después, cuando el grupo creció, la maestra benefactora se trasladó a casa de su padre, Viriato Espinach.

Biblioteca de la Escuela Casa del Artista. (Museo de Arte Costarricense/Cortesía del Museo de Arte Costarricense)

Del dicho al hecho

La idea de tener una casa donde se reunieran los artistas plásticos fue de la pintora Lola Fernández, quien había visto algo similar Colombia. Según nota en el periódico Mundo Femenino, la Asociación Cultural Casa de Artista se constituyó el miércoles 30 de mayo de 1951, con el objetivo de impulsar y fortalecer la enseñanza de las artes, sin distinciones de nivel educativo, edad, condición socioeconómica, raza, credo ni ningún otro impedimento para el artista.

Desde el inicio contó con el apoyo de varios intelectuales y creadores, como Luisa González de Sáenz, Víctor Manuel Bermúdez, Fernando Luján, Humberto Castro Saborío, Fernando Centeno Güell y Arnoldo Herrera, entre muchos otros.

Galería de la Escuela Casa del Artista. ( Museo de Arte Costarricense/Cortesía del Museo de Arte Costarricense)

Un año después, con el impulso de artistas como Lucio Ranucci, Dinorah Bolandi, Fausto Pacheco, Néstor Zeledón Varela y Lola Fernández, el 29 de junio de 1951 se fundó oficialmente la Casa del Artista, con un magno acontecimiento: la Primera Semana del Arte, realizada en eledificio Keith y Ramírez.

Este evento, de gran importancia en la historia del arte costarricense, reunió a lo más selecto de las artes plásticas, como Juan Manuel Sánchez, Francisco Salazar, Gonzalo Morales, Alex Bierig, Carmen Madrigal Nieto, Lolita Zeller de Peralta, Lola Fernández, Fausto Pacheco, Néstor Zeledón, Juan Rafael Chacón, Johnny De Abate, Cecilia Fonseca, Ventura Cordero, Flora Sáenz, Luisa González de Sáenz.

No solo se exhibieron cerca de cuatrocientas obras, sino que hubo disertaciones literarias, espectáculos de ballet, de canto, conciertos musicales. La Primera Semana del Arte fue calificada por Luis Ferrero como “el más poderoso esfuerzo artístico cultural verificado en la última década” (Mundo Femenino, 16 de julio de 1951).

27/02/2022/ Reproducciones a los retratos que están expuestos en el pasillo del lobby de la Asamblea legislativa / en la imagen Olga Espinach Fernández Acdo. 6845 del 21 de julio de 2021 /Foto John Durán (JOHN DURAN)

El éxito de la actividad se concretó en la conformación de la nueva academia de artes, la cual se sostuvo durante muchos años con un aporte mínimo de los estudiantes, la generosidad de los profesores, el apoyo de algunas entidades privadas y hasta con el propio peculio de su creadora.

Tengo especial interés en ayudar a mis muchachos y a mi país, pues nuestro pueblo es un pueblo de sensibilidad artística, que quiere el arte en todas sus expresiones y lo necesita. — Olga Espinach

Quien siembra, recoge

La Casa del Artista siguió creciendo, de la mano de selectos profesores. Han sido galardonados con el Premio Nacional de Cultura Magón los siguientes alumnos o maestros: Carlos Salazar Herrera, Francisco Amighetti Ruiz, Juan Rafael Chacón Solares, Teodorico Quirós Alvarado, Manuel de la Cruz González, Juan Manuel Sánchez, Luisa González de Sáenz, Néstor Zeledón Guzmán, Lola Fernández Caballero, Rafael Fernández Piedra, Ólger Villegas Cruz, José Sancho y Juan Luis Rodríguez Sibaja, amén de una lista considerable que ha sido merecedora de otros premios como el Aquileo Echeverría, el Teodorico Quirós y otras distinciones.

En 1971, la ECA pasó a formar parte del Ministerio de Cultura como ente adscrito. En 2015, la Comisión de Nomenclatura le otorgó el nombre de Escuela Casa del Artista Olga Espinach, en reconocimiento a su fundadora. Desde 1999, permanece bajo la dirección del Museo de Arte Costarricense.

Actualmente, ofrece cursos recreativos en las técnicas de dibujo, pintura, grabado, cerámica, ilustración orfebrería, escultura, fotografía y un programa académico de Técnico Medio en Artes Visuales en las especialidades de cerámica, pintura, dibujo, escultura y gráfica.

Olga Espinach amó las artes plásticas desde joven. La fundación de la Casa de la Artista, en 1946, definió el rumbo de su vida: ahí enseñó a pintar a sus alumnos y cuidó del bienestar de ellos. ALBERTO CALDERÓN PARA LN

En su empeño de llevar el arte a muchas comunidades, desarrolla actividades en Desamparados, Guararí, Guápiles, Puntarenas, Aguas Zarcas, Santa Cruz, Guanacaste y Cartago.

La sede central de Guadalupe cuenta con tres galerías de arte que permanecen activas todo el año, las cuales constituyen importantes vitrinas del quehacer artístico nacional, tanto de los maestros consagrados, como de los profesores y artistas emergentes de la propia escuela.

Esta noble institución, nacida del esfuerzo y la perseverancia de alguien que, por vocación y formación, entendió muy bien lo que significa asumir la vida desde una visión estética, se ha convertido en parte esencial de la cultura costarricense. Cientos de personas han satisfecho su impulso érgico, muchas de las cuales pertenecen hoy día a la historia del arte costarricense; muchas otras han encontrado oportunidades laborales en la enseñanza y aplicación de las diferentes disciplinas para las que se han preparado. Conscientes de que el arte es una necesidad humana fundamental y necesaria, los profesores de la ECA siguen aplicando el método de Olga Espinach, que puede resumirse en la sentencia latina ridendo docere, el principio horaciano de “enseñar deleitando” con dedicación y esmero, pues son depositarios y continuadores de una labor que se construyó con esfuerzo y tenacidad, pero más que nada, con una visión humanista que promueve y exalta los más altos valores del espíritu. Pasillo de la Escuela Casa del Artista, en Guadalupe. (Museo de Arte Costarricense/Cortesía del Museo de Arte Costarricense)