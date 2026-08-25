Áncora

En el 75.º aniversario de la Escuela Casa del Artista: esto es lo que ha dejado a Costa Rica

Descubra la historia de la Escuela Casa del Artista, desde su origen con Olga Espinach hasta sus cursos actuales y su impacto en la cultura costarricense

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Por Peggy von Mayer
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La Escuela Casa del Artista del Ministerio de Cultura, ubicada en Guadalupe. (Mayela López)







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