En defensa de los libros de segunda mano o la muerte de John S. Lee

Hallazgo en una Biblia de 1856. Una nota manuscrita de 1883 y una flor seca revelan la conmovedora historia de Johnnie S. Lee y su esposa.

Por José Chacón
Dentro de una Biblia publicada en 1856 (hace 169 años), apareció una inscripción manuscrita que dice: Johnnie S. Lee murió el 8 de abril de 1883. (Cortesía José Chac/La Nación)







