Áncora

Emilia Cersósimo, artista costarricense inspirada por la naturaleza, falleció a los 81 años

Desde los años 80 destacó en pintura, impresión de grabado y dibujo.

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Por Fernando Chaves Espinach
Obra de Emilia Cersósimo de la serie 'Selva'.
Obra de Emilia Cersósimo de la serie 'Selva'. (Galería Valanti/Galería Valanti)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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