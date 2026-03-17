Emilia Cersósimo, artista costarricense inspirada por la naturaleza, falleció a los 81 años

La artista italocostarricense Emilia Cersósimo falleció este 16 de marzo a los 81 años. Desde los años 80 destacó en pintura, textil, grabado y dibujo, y fue recordada en redes sociales por múltiples colegas y amigos.

“Con profundo respeto despedimos a Emilia Cersósimo y acompañamos a su familia en este momento“, comunicó el grupo Grabado Mujer. ”Lamentamos la partida de la artista Emilia Cersósimo Picado. Nuestras más sentidas condolencias para su estimada familia, amigos y allegados", publicó ConArte, empresa dedicada a restauración.

Emilia María Gerardina Cersósimo Picado nació en 1944. Según la información publicada en la plataforma SiCultura, estudió pintura, impresión de grabado y dibujo en la Universidad de Costa Rica en 1963.

En 1981 realizó su primera exposición individual. Participó en más de 100 exposiciones colectivas entre Costa Rica, Italia, México, Nicaragua, Francia, Brasil, Estados Unidos y Panamá, así como varias muestras individuales en el país.

El gran tema que atraviesa su trabajo es la naturaleza, aunque no como una representación directa, sino como punto de partida para una investigación formal de los distintos medios en los que trabajó.

“Sus ‘paisajes’ no son alusiones a ciertas condiciones particularmente nacionales. Si bien se inspira en la naturaleza que la rodea, para esta artista lo más importante es el carácter de la pintura”, escribía en 2003 la investigadora Bélgica Rodríguez. “Cada una de sus series es el resultado de una prolija investigación del color y la luz y sus interacciones. Las formas, muy lejos de ser naturalistas, evocan, en esencia, la interioridad espiritualista de ese paisaje que la atrae”, comentó en ArtNexus.