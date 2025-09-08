Áncora

Emil Span y la búsqueda del Santo Grial: Un recorrido por el arte y la leyenda medieval

El pintor alemán llegó a Costa Rica en 1906, donde vivió hasta su muerte en 1944. Algunas de sus obras se basan en mitos medievales, como la leyenda del rey Arturo, la búsqueda del Santo Grial, la orden de la Mesa Redonda y el caballero Lancelot

Por Walter Fernández-Rojas

Emil Span nació en Reutligen, Alemania, el 27 de enero de 1869 y murió en Costa Rica el 20 de enero de 1944. Estudió pinturas y artes en Múnich, Alemania, y llegó a Costa Rica en 1906. Fue profesor de la Escuela Nacional de Bellas Artes y tuvo una extraordinaria y brillante carrera artística.








