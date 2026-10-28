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Áncora

Los grandes museos buscan recuperar a las mujeres en los márgenes de la historia del arte, de pintoras a mecenas: ¿por qué?

El Prado y el Rijskmuseum emprenderán una investigación conjunta sobre el papel de las mujeres en el arte y la historia

Posible autorretrato de Clara Peeters, al estilo vanitas, hacia 1610.
Posible autorretrato de Clara Peeters, al estilo vanitas, hacia 1610. Clara Peeters
Fernando Chaves Espinach

La historia del arte está llena de nombres que todos reconocen y de otros que apenas empiezan a recuperar su lugar. Durante siglos, las mujeres pintaron, encargaron obras, reunieron colecciones y ejercieron el poder a través de las imágenes. Sin embargo, sus contribuciones no siempre recibieron el mismo reconocimiento que las de sus contemporáneos masculinos.

El Museo del Prado, en Madrid, y el Rijksmuseum, en Ámsterdam, quieren contribuir a cambiar esa historia. A finales de setiembre, anunciaron una alianza de investigación para estudiar el papel de las mujeres en el arte y la historia compartida entre España y los Países Bajos.

El acuerdo contempla un programa internacional de becas posdoctorales, reuniones de especialistas y una exposición en el Rijksmuseum prevista para 2029.