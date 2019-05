–Cuando decidido retratar a un escritor trazo un plan, planeo, leo, imagino continuamente posibles escenarios o situaciones y, sin remedio, improviso, porque esa es la gran apuesta. No tengo ningún plan (consciente) de hacer un atlas ni una guía telefónica de escritores; disfruto de cada proyecto, del presente y me conformo con los gratos momentos que me toca vivir.