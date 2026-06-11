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El día en que empezó a escribirse la independencia de Estados Unidos

Hace 250 años, un 11 de junio, cinco hombres comenzaron a trabajar en la histórica Constitución de Estados Unidos, que repercutiría en todo el mundo.

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Por Fernando Chaves Espinach
Detalle de la pintura de 1818 de John Trumbull que representa al Comité de los Cinco presentando su borrador de la Declaración de Independencia ante el Segundo Congreso Continental, en Filadelfia. De izquierda a derecha: John Adams, Roger Sherman, Robert Livingston, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin.
Detalle de la pintura de 1818 de John Trumbull que representa al Comité de los Cinco presentando su borrador de la Declaración de Independencia ante el Segundo Congreso Continental, en Filadelfia. De izquierda a derecha: John Adams, Roger Sherman, Robert Livingston, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin. (John Trumbull/Wikimedia Commons)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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