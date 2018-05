Quizá para que Sísifo no vuelva a subir la piedra en la montaña ni que caiga de nuevo con ella, Ramos no registra en álbumes los recortes y fotografías de las obras en que ha participado. “Los recuerdos, como los recortes, significan partes muertas mías; son pieles muertas. Es como cuando me dicen Nene –popular personaje que interpretó en la serie de televisión El barrio– todavía, no soy el Nene, no, es una piel muerta de hace 15 o 20 años”.