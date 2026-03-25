Áncora

Dictadores y dictadorzuelos de la historia de Costa Rica: Los periodos de autoritarismo de nuestro pasado

Historia del autoritarismo dictatorial en Costa Rica: desde los autócratas más corruptos y sanguinarios, hasta líderes a quienes el exceso de ambición les costó la vida

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Por Emiliano Céspedes

Costa Rica tiene menos de 80 años de gozar de democracia plena. Antes, la historia de nuestro país estuvo fuertemente ligada a dictadores y dictadorzuelos, que tomaron el control del país para sí e intentaron no soltarlo más.








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