Según el mismo Hayes, además de la velocidad, el movimiento y el punto de vista inusual de los paseos fantasmas, una fuente de interés para las audiencias era la posibilidad misma de ver imágenes de paisajes lejanos y desconocidos. Sin embargo, llegó un momento en el que este tipo de tomas, por sí solas, dejaron de ser una producción popular, y comenzaron a ser utilizadas en películas de mayor duración e intención narrativa. El inglés G. A. Smith, por ejemplo, creó The Kiss in the Tunnel (1899) para intercalar una escena de ficción en el metraje ya filmado de algún paseo fantasma. Y en 1927, Walter Ruttmann estrenó Berlín, sinfonía de una gran ciudad, en la cual vistazos desde un tren en movimiento representan una pequeña pieza en una elaborada composición de ritmos y actividades.