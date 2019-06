―¡Ay, don Carlos y doña Adela! Figúrese que iba manejando el carro y agarré a un ciclista que era carnicero y llevaba toda la carne en la maleta. Y yo tenía la direccional del carro mala, saqué la mano para cruzar a la derecha y el ciclista no me vio. Yo crucé y el ciclista siguió recto y lo agarré y se le cayó toda la carne que traía en el maletín. En la calle estaban los chorizos, los sesos, los hígados. Figúrense, yo creí que lo había matado. En eso llega el policía de tránsito y pregunta: “¿Señora, qué le pasa?”. Y le digo: “¡No ve, que maté a un ciclista!”. El policía expresó: “Usted no ha matado a nadie, usted solo ha agarrado a un carnicero”. Yo le decía: “Pero, mire, no encuentro la cabeza”. El oficial replicó: “Lo que está haciendo es una presa del gran carajo, tiene que irse de aquí. ¡Vea la fila de carros que tengo!”.