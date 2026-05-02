Áncora

¿Cuántas formas toma el deseo? Esta exposición lo explora y lo invita a sentirlo

‘Desiderium’, en Artflow Galería (Avenida Escazú) recorre la obra de artistas muy distintos entre sí para explorar las múltiples facetas del deseo. Conozca la exposición.

EscucharEscuchar
Por Esteban Hidalgo
Tres ejemplos de obras artisticas presentadas en Desiderium
'Desiderium' expone las diversas dimensiones estéticas del concepto del "deseo". En la foto, la obra 'Gamer. 6:00 a.m' de Esteban Fernández y Karin Puschedorf (2026). (cortesía de artflowgaleria/Desiderium)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Artflow Galeríaartearte contemporáneoarte costarricenseAvenida Escazú

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.