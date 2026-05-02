¿Cuántas formas toma el deseo? Esta exposición lo explora y lo invita a sentirlo

'Desiderium' expone las diversas dimensiones estéticas del concepto del "deseo". En la foto, la obra 'Gamer. 6:00 a.m' de Esteban Fernández y Karin Puschedorf (2026).

Artflow Galería presenta Desiderium, una exposición colectiva que reúne a 26 artistas en torno a un eje común: el deseo como fuerza estética, política y existencial.

Con un total de 54 obras, la muestra despliega una amplia diversidad de lenguajes —pintura, escultura, fotografía, objeto y cerámica— que abordan el deseo desde múltiples perspectivas: la sexualidad, la espera, el consumo, la identidad y la intimidad.

Desiderium no busca definir el deseo, sino abrir preguntas: ¿qué significa desear hoy?, ¿quién desea?, ¿cómo se construyen nuestros deseos? En este sentido, la exposición propone un espacio de reflexión donde conviven prácticas contemporáneas con trayectorias consolidadas, incluyendo artistas históricos y emergentes, tanto locales como internacionales.

El deseo es una experiencia humana que ha sido revisada constantemente en el arte, la filosofía y las humanidades en general. No puede perder nunca su contemporaneidad porque la misma concepción del deseo se estudia, se vive, se manifiesta siempre distinto dependiendo de la época y de las personan que realizan y que espectan una obra de arte.

Por ejemplo, hay quienes se aproximan al deseo desde la sexualidad, otros desde el consumo, incluso desde el acto de esperar. Las dimensiones y ramificaciones de: ¿qué es desear? ¿Quién desea? ¿Cómo y qué se desea? Abren conversaciones plásticas, políticas y contemplativas muy ricas. Al final la exposición no busca responder que es el deseo hoy, más bien logra pensar la pregunta, abrir sus posibilidades.

Entre los participantes se encuentran figuras clave del arte contemporáneo, así como nuevas voces que presentan su trabajo por primera vez en la galería. Esta diversidad genera un diálogo intergeneracional y geográfico que enriquece la experiencia de la muestra y su contemporaneidad.

La exposición pone en tensión el papel del deseo en el contexto actual, marcado por el consumo acelerado y las estructuras sociales que condicionan lo que se desea y cómo se desea. A través de distintas propuestas, se evidencian tanto las posibilidades emancipadoras del deseo como sus dimensiones más conflictivas.

'Payasos con Y griega' de José Montero (2026). (cortesia de Artflow Galería/Artflow Galería)

Visite la exposición ‘Desiderium’

La exposición Desiderium estará abierta al público hasta el 14 de junio. Es una exposición gratuita que se puede visitar de lunes a sábado entre 11 a. m. y 6 p. m.

Para más información y para reservas de visitas guiadas el público se puede poner en contacto al teléfono 7135-7494 o al correo info@artflogalería.com.

Artflow Galería ofrecerá visitas guiadas que permitirán profundizar en los ejes curatoriales y fomentar el diálogo con el público.

Artistas:

Alina González

Andry Halashyin

Carlos Alarcón

Esteban Fernández & Karin Puschendorf

Eliécer Rodríguez

Fabio Herrera

Fabricio Arrieta

Florencia Urbina

Gabriela Novoa

Gioconda Rojas

Javier Rossel

Jorge Luis Chavarría

José Montero

Karen Clachar

Leda Astorga

Lluis Barba

Marcia Salas

María José Ulloa

Mat Kar

Miguel