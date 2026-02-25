¿Corre riesgo sitio arqueológico en Cahuita por fuerte oleaje? Museo Nacional explica situación del parque y de barcos históricos

Esta ancla es parte de los restos arqueológicos de dos barcos daneses ubicados en el Parque Nacional Cahuita.

En días recientes, las autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) elevaron alertas por los daños en el Parque Nacional Cahuita y otras costas del Caribe Sur tras el fuerte oleaje de las últimas semanas. Ante la alerta, Áncora consultó al Museo Nacional, responsable de sitios arqueológicos de Costa Rica, si habría afectaciones en el yacimiento de dos barcos históricos que se ubica cerca de la playa del parque.

“El Parque Nacional de Cahuita tiene problemas de erosión, no es una cosa reciente, esto viene alertándose desde hace más de 15 años, pero el problema es que ya el agua llegó muy cerca incluso de las instalaciones que tenemos para operar”, explicó a Telenoticias Maylin Mora, directora del Área de Conservación Caribe.

De acuerdo con Sinac, se han provocado fuertes daños en senderos del parque, árboles y otras partes de la costa. Funcionarios y voluntarios colaboraron esta semana con la limpieza y recuperación de algunas zonas donde transitan visitantes, así como la flora cercana a la playa.

Justo allí, después de ingresar al parque, se ubican los restos de dos barcos daneses que trajeron a Costa Rica centenares de personas esclavizadas en África en 1710.

Cahuita y la historia que emergió del mar

La historia de este yacimiento arqueológico se popularizó en 2025 tras los esfuerzos de un grupo comunitario de buceo local, que colaboró con arqueólogos de Dinamarca y Estados Unidos para confirmar la proveniencia de ambos buques, investigada por historiadores costarricenses y extranjeros desde los años 80.

“De momento no se ha reportado ninguna denuncia por avistamientos de erosión de los restos”, dijo a Áncora Iván Alfaro, especialista del Museo Nacional encargado del sitio, vía el departamento de prensa de la institución.

“Los principales indicadores arqueológicos de arquitectura naval se encuentran a más o menos 200 metros de la costa y a entre 2 y 4 metros de profundidad”, describió el arqueólogo. Según Alfaro, “de momento parece que la afectación se está dando en la playa y zona intermareal”.

No obstante, agregó: “Entendemos que es cuestión de tiempo para que se vea afectado el manto oceánico mar adentro, lamentablemente”.

“Estamos en constante comunicación con Sinac en Cahuita para que nos avisen apenas noten ligeramente algo distinto en el pecio y haya alguna denuncia”, explicó el funcionario.