Áncora

Contra la ‘distopía postapocalíptica’: un error de lenguaje y de imaginación

El escritor José Chacón reflexiona sobre futuros posibles e imposibles.

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Por José Chacón
Imagen ilustrativa. En la foto la obra "Apocalipsis de Julio Escámez", óleo sobre tela sin fecha, parte de la Colección de la Universidad Nacional de Costa Rica. (Mayela López)







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José Chacónliteraturaliteratura costarricense

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