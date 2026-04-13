Áncora

Conozca la película ganadora del León de Oro del 2025, estreno en salas de Costa Rica

La fragmentación del tiempo encuentra una nueva modulación en ‘Father Mother Sister Brother’.

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Por Jurgen Ureña
'Father Mother Sister Brother' tiene una duración de una hora con 50 minutos.
'Father Mother Sister Brother' tiene una duración de una hora con 50 minutos. (Filmaffinity/Filmaffinity)







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Father Mother Sister BrotherJim JarmuschCine

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