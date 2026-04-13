Conozca la película ganadora del León de Oro del 2025, estreno en salas de Costa Rica

En su película Alemania nueve cero (1991), Jean-Luc Godard se preguntaba si era posible narrar el tiempo en su puro acontecer. Desde entonces, la filmografía de Jim Jarmusch parece haberse convertido en la respuesta. Esa es la materia de la que están hechas sus películas: el tiempo sin grandes acontecimientos ni giros dramáticos.

Father Mother Sister Brother (2025) confirma esa idea. Dividida en tres relatos que son variaciones de una misma experiencia, la película despliega una geografía íntima en Nueva Jersey, Dublín y París.

En cada segmento, lo esencial no ocurre en los hechos sino en los intervalos: en las pausas, en las conversaciones aparentemente triviales y en los silencios que separan a los personajes. Como de costumbre, Jarmusch no cuenta lo que pasa, sino lo que permanece. Y lo hace de manera fragmentada.

Episodios

En Mystery Train (1989), tres historias a la deriva convergen en Memphis. Una pareja japonesa recorre los lugares míticos de Elvis; una mujer italiana queda suspendida en una ciudad que no termina de comprender; tres hombres se encierran en una habitación de hotel. Los personajes no se encuentran, pero comparten la sensación de estar de paso en un mundo que no les pertenece.

Dos años después, en Una noche en la Tierra, esa lógica se expande a cinco ciudades —Los Ángeles, Nueva York, París, Roma y Helsinki— y a cinco encuentros que son variaciones de una misma escena: un conductor de taxi y un pasajero atravesando la noche. Cada historia es autónoma y, al mismo tiempo, compone un mundo de equívocos donde lo cómico y lo melancólico conviven sin jerarquías.

En Coffee and Cigarettes (2003), la fragmentación alcanza su más radical forma. Ya no hay desplazamiento ni trama en un sentido convencional: solo personajes que conversan alrededor de una mesa. Café, cigarrillos y palabras. Los temas aparecen sin orden aparente, como si el pensamiento se volviera materia cinematográfica. Lo que une a estos fragmentos no es una historia, sino el ritmo de la conversación que avanza, se detiene y se dispersa.

Póster de 'Father Mother Sister Brother', dirigida por Jim Jarmusch. (Filmaffinity/Filmaffinity)

Lo que no se dice

En Father Mother Sister Brother, la fragmentación encuentra una nueva modulación. Las tres historias no se entrecruzan, pero dialogan en un nivel más profundo: el de los vínculos familiares. No se trata de la familia como núcleo estable, sino como territorio de tensiones, distancias y afectos opacos. Padres, madres y hermanos son figuras que parecen estar siempre a punto de decir algo que no consiguen poner en palabras.

Jarmusch filma el silencio como otros cineastas filman la acción. En sus películas, lo importante no es lo que hacen o dicen los personajes, sino lo que queda suspendido entre ellos. El tiempo, nuevamente, aparece como el verdadero protagonista: un tiempo que no conduce a una resolución, sino que se acumula, se espesa y se vuelve experiencia.

Father Mother Sister Brother es un filme atípico en el panorama contemporáneo, que se resiste a la urgencia y al énfasis. En lugar de construir hacia el clímax, construye duraciones; en lugar de cerrar sentidos, los deja abiertos.

Al final, la película sugiere que quizá no haya nada que descifrar y que el cine no necesita avanzar hacia un desenlace. A veces basta con observar cómo pasa la vida, cómo las palabras se dicen a medias y cómo los vínculos persisten en su fragilidad. A veces basta, simplemente, con el tiempo sin más.