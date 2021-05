Hilda Hidalgo sigue en la gran pantalla con Violeta al fin, protagonizada por Eugenia Chaverri. Violeta tiene 72 años, es divorciada, con dos hijos y se enfrenta a la posibilidad de perder la casa de su infancia en la que vive sola. La protagonista sabe que es dueña de su destino y su libertad, sabe que forjará su camino personal hasta las últimas consecuencias, poco importa si las personas a su alrededor están de acuerdo o no; la vida no se acaba a los 72 años, no hay edad para reinventarse y hay algo de irrenunciable a la voz personal.