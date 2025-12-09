Áncora

¿Cómo se representó el teatro de Valle-Inclán en Costa Rica? Repasemos la historia

Olga Marta Mesén recorre la historia de representaciones teatrales de Valle-Inclán en nuestro país.

Por Olga Marta Mesén Sequeira

Cumpliendo con lo prometido, volvemos con don Ramón. En enero de 1969, la Dirección General de Artes y Letras del MEP, con los auspicios de la Embajada de España presentó en el Teatro Nacional a la Compañía Titular del Teatro María Guerrero, dirigida por José Luis Alonso. El programa incluía, entre otras joyitas, dos de Valle-Inclán: La rosa de papel y La enamorada del rey. Como adelantó Alberto Cañas Escalante, el cartel era un acierto y más aún porque se cerraba con “el más grande dramaturgo español del siglo XX”.








