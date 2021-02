El narrador de esta novela no interfiere mediante juicios morales o políticos en lo que les ocurre a sus personajes, él los deja ser, los deja hablar, los hace comprensibles en la acción. Así, Elisa puede decir que en la base del comunismo está el odio y la envidia; Darío puede argumentar que solo en una sociedad como la cubana un niño miserable como lo fue él puede llegar a ser neurocirujano; o Ramsés, su hijo migrante, nos puede dar una idea de la manera de pensar de otra generación, una que no sufrió el desencanto ideológico por no haber estado ilusionada jamás con el paraíso que prometió el socialismo.