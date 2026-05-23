Áncora

Coleccionismo radical de memorias y juegos: Una exposición que trae la playa a San José

La artista Elisa Flores realiza una exposición donde el juego es clave. Conózcala aquí.

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Por Marga Sequeira Cabrera
Vista general de la exposición 'Pan en la playa' de Elisa Flores, en Cero Uno, San José.
Vista general de la exposición 'Pan en la playa' de Elisa Flores, en Cero Uno, San José. (Roberto D'Ambrosio/Cortesía de Cero Uno)







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