Circo, música y cuentos festejan en Cartago: Conozca el Festival Contorno Escénico

La artista Kat Marchena se presentará en el Festival Contorno Escénica en barrio Fátima, Cartago.

El salón comunal de barrio Fátima, en Cartago, se convertirá el domingo 10 de mayo en escenario para música, danza, circo y narración oral con la celebración del Festival Contorno Escénico Barrio Fátima 2026, organizado por la Asociación Vergel Cultural.

La actividad se desarrollará de 1 p. m. a 4:30 p. m. en el espacio comunal ubicado junto a la iglesia católica de la comunidad, en Cartago. La entrada es gratuita.

Entre las presentaciones figuran Bryan Chavarría y Catalina Zeledón en danza; Big Bang Circo en artes circenses; Kat Marchena en cuentacuentos; y Romanza Música Trío en el apartado musical. Además, participará la artista cartaginesa Maricer Picado, reconocida por obtener el segundo lugar en la categoría infantil del programa televisivo Nace una estrella.

El festival también incluirá un pasacalles por las calles de la comunidad acompañado de cimarrona y artistas invitados.

“Invitamos a toda la comunidad cartaginesa a participar de este evento producido con muchísimo cariño desde la Asociación Vergel Cultural. Estamos seguros de que será una experiencia de mucho disfrute para personas de todas las edades y, especialmente, un espacio de encuentro para la comunidad”, afirmó Lucía González Paniagua, presidenta de la organización, en un comunicado de prensa.

“El Festival Contorno Escénico busca llevar propuestas de música, danza, circo y narración oral a barrios y comunidades cartaginesas, promoviendo activaciones culturales y urbanas que reconozcan el acceso al arte y la cultura como un derecho humano”, describe el mensaje.

Vergel Cultural nació en 2008 y se ha dedicado al desarrollo de proyectos socioculturales comunitarios. Entre sus iniciativas destacan La Papeña y Cinearte, además de su participación en redes culturales y movimientos ciudadanos vinculados al fortalecimiento cultural comunitario. En 2024, la organización recibió el Premio Nacional de Gestión y Promoción Cultural.

El proyecto cuenta con apoyo del Ministerio de Cultura y Juventud mediante el Fondo Puntos de Cultura 2026 para iniciativas socioculturales.