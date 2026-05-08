Áncora

Circo, música y cuentos festejan en Cartago: Conozca el Festival Contorno Escénico

El Festival Contorno Escénico reunirá el próximo 10 de mayo en Cartago a artistas de distintas disciplinas en una jornada cultural abierta para toda la comunidad.

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Por Fernando Chaves Espinach
La artista Kat Marchena se presentará en el Festival Contorno Escénica en barrio Fátima, Cartago.
La artista Kat Marchena se presentará en el Festival Contorno Escénica en barrio Fátima, Cartago. ( Vergel Cultural/Cortesía de Vergel Cultural)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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