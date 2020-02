“Ayudó mucho que la Policía Municipal andaba bajando placas por parquear aquí. (...) Y mentiras que eran los precios; me he comido un casado en un sodita por allá perdida al mismo precio que el nuestro; además hicimos promociones, pusimos vallas y rótulos y no hubo forma. Nada funcionó”, explicó Torres, quien laboró en el sitio por casi tres décadas.