Es muy excepcional que el artista sea capaz de responderse dicha pregunta, a lo más recuerda la secuencia de pasos que lo llevaron a producirla, lo que podría llamarse: la biografía de la obra. Uno se dice, como si repasara el reciente proceso: “se me ocurrió así, comencé de este modo, encontré este elemento en el camino y lo incluí, luego se fue plasmando poco a poco, palabra tras palabra, pincelada tras pincelada o golpe tras golpe hasta que apareció ante mí”. Sin embargo, ¿qué ocurrió dentro del artista para que tuviera esa ocurrencia, para que eligiera ese comienzo, para encontrar en el camino un elemento imprevisto, o muchos elementos imprevistos que no formaban parte del proyecto original?; y, sobre todo, ¿qué sucedió en su interior para elegir cada palabra, cada pincelada, cada golpe con el cincel? Estas preguntas de fondo ante la creación, insisto, son muy difíciles de responder por los artistas. Y son, en última instancia, lo que les permitiría ser conscientes plenamente de la génesis de su obra y no solo sus autores.