Como siempre sucede con el arte abstracto, que por eso es tan estimulante, tenemos que aprender a escuchar ese idioma cada vez que nos enfrentamos a la obra. Escribo deliberadamente “escuchar” y no “entender”, porque el arte abstracto no está allí para que lo entendamos, sino para efectuar en nosotros un estímulo similar al de la música. A cada una de estas pinturas hay que acercarse con el espíritu con que se escucha una sonata. No se trata de entender nada, sino más bien de permitir que formas y colores, como si fueran notas musicales, traspasen el umbral de la razón y nos lleguen a estratos más profundos de la sensibilidad, o si se quiere del alma.