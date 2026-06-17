Áncora

Carlo Ginzburg, gran historiador de lo popular y lo marginal, murió a los 87 años

Su obra transformó la manera de entender el pasado al demostrar que la vida de personas aparentemente anónimas podía revelar las grandes dinámicas de una época.

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Por Fernando Chaves Espinach
El historiador Carlo Ginzburg en el 2010.
El historiador Carlo Ginzburg en el 2010. (Derzsi Elekes Andor/Wikimedia Commons)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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