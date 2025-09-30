‘Blancanievo y lxs 7 torcidxs’ llega a escena: el clásico de los cuentos se desencanta en clave queer

Este año se celebran 88 años desde que la película Blanca Nieves y los siete enanos se estrenó en 1937, producida por los estudios de animación de Walt Disney; el primer largometraje de animación en color y sonido sincronizado. Este hito en la historia del cine estuvo a la altura del clásico cuento de los hermanos Grimm, Blancanieves, publicado en Cuentos de la infancia y del hogar en 1812: representa las vicisitudes de una princesita que, frente a la envidia de su malvada madrastra, debe huir al bosque, guarecerse en la casa de siete enanos y sobrevivir a la prueba de la manzana envenenada gracias al beso del verdadero amor.

Con inspiración en esta fantasía universal, se presenta la obra Blancanievo y lxs 7 torcidxs, en el Teatro de Bolsillo, escrita por el poeta Roberto André Acuña y dirigida por la actriz Sofía Sandoval Navarro. A partir de una torcedura de la fábula clásica, la obra propone una reconfiguración del conflicto en torno al deseo, al establecer como personajes principales a Blancanievo (interpretado por el mismo Acuña), hijo de una trabajadora sexual fallecida, y a su malvado tío proxeneta, Ninno (interpretado por Johnny Howell), quien, aprovechándose de su poder en la capital josefina, manda a matar a su sobrino por haber desviado el deseo de sus amantes y hombres.

Blancanievo y lxs 7 torcidxs es una reescritura dramatúrgica, con gran calidad interpretativa, que expone el funcionamiento de los sentimientos más universales, como el amor, el odio, la tristeza, la amistad y, por supuesto, el deseo.

El tratamiento de tales emociones se aborda desde un enfoque de las vivencias queer, que da valor agregado a la propuesta artística, pues ya no se centra en el conflicto edípico de la princesa en busca de su príncipe, sino en la superación del odio endodiscriminatorio que sufre Blancanievo en una San José corroída por el tráfico de personas, la prostitución, el sicariato y el desencanto; pero también en la esperanza y la lucha colectiva, encarnadas por le príncipe y lxs 7 torcidxs, quienes llegan a salvarle y darle comunidad.

LEA MÁS: María Torres presenta obra con estrellas de Teletica y el teatro tico: ‘Es de lo más reconfortante que he hecho’

En suma, Blancanievo y lxs 7 torcidxs se perfila como una cita para quienes buscan un teatro vivo, irreverente y profundamente humano. Una obra que, desde la risa y la conmoción, invita a reflexionar sobre cómo el arte sigue siendo un espejo donde la sociedad se mira y se transforma.

El elenco está conformado por Roberto André Acuña, Johnny Howell, AnCe Zamora, Beatriz Rojas, Catalina Restrepo, Silvia Soto, Emma de Bernard, Yade Montiel, Ariel Aragón y Jose Chinchilla.