‘Blancanievo y lxs 7 torcidxs’ llega a escena: el clásico de los cuentos se desencanta en clave queer

Una fábula se tuerce para hablar de deseo, odio y amor en una San José marcada por el desencanto y la lucha colectiva

Por Roberto André Acuña Vargas
Obra de teatro ‘Blancanievo y lxs 7 torcidxs’.
‘Blancanievo y lxs 7 torcidxs’ incorpora diversas artes como el performance, el canto, la actuación, el baile y la crítica política. (Cortesía/Roberto André Acuña Vargas)







