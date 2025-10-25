Áncora

Así fue crecer en un barrio de los años 60 y 70: Relatos desde una de las urbanizaciones que nacieron en San José

Rodrigo Soto publica ‘Convergentes’, donde la expansión de la capital se narra en voces de quienes crecieron en los modernos vecindarios que hoy son históricos.

EscucharEscuchar
Por Gilberto Lopes
Niños en el barrio La Salle, ubicado en Mata Redonda, Sabana Sur.
Niños en el barrio La Salle, ubicado en Mata Redonda, Sabana Sur. (Cortesía de Rodrigo Soto/Cortesía de Rodrigo Soto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rodrigo SotoliteraturaSabana SurColegio La Salleurbanismo

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.