Áncora

Así fue como ‘Winnie-the-Pooh’ llegó a cien años: De sus inicios a lo que vive hoy el personaje

No solo es un personaje de Disney, es un clásico de la literatura infantil: así fue como nació el oso más querido del mundo.

EscucharEscuchar
Por Carlos Rubio
Ilustración de la página 3 de Winnie-the-Pooh (1926), realizada por el artista E. H. Shepard.
Ilustración de la página 3 de Winnie-the-Pooh (1926), realizada por el artista E. H. Shepard. (E. H. Shepard/E. H. Shepard)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Winnie de PuhWinnie The Poohliteraturaliteratura infantilA.A. MilneDisney

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.