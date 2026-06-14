Áncora

Así fue como Federico Herrero inundó de color el Museo de Arte Costarricense

El reconocido artista muestra obras desde finales de los 90 hasta hoy, en una mirada hacia atrás que trae obras rara vez vistas en Costa Rica.

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Por Fernando Chaves Espinach
Vista aérea de la terraza intervenida por Federico Herrero en el Museo de Arte Costarricense.
Vista aérea de la terraza intervenida por Federico Herrero en el Museo de Arte Costarricense. (Roberto D'Ambrosio/Cortesía de Federico Herrero)







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Federico HerreroartepinturaMuseo de Arte Costarricense
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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