Acérquese a la obra de Magón como nunca la ha conocido con este nuevo proyecto de la UNED

En algunas cosas, todavía, a un siglo, no sabemos si nos estamos imaginando un pedacito de Costa Rica o un fragmento de Magón. Tal vez uno inventó a la otra o pasó lo contrario. Lo importante es que nos seguimos reconociendo en la literatura de Manuel González Zeledón (1864-1963).

Escritor costumbrista, político y educador, fue uno de los autores más difundidos a principios del siglo XX y todvía hoy sigue leyéndose. Ahora podemos escuchar sus obras también, gracias a un nuevo audiolibro que presenta la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia.

El Tomo I de las obras completas de Manuel González Zeledón (Magón), de la Colección Vieja y Nueva Narrativa Costarricense, #30, presenta las obras costumbristas de un autor “que contempló a la sociedad de su época con ojo irónico y socarrón”, como dice la editorial en su sitio web.

La publicación resulta de un proyecto piloto que impulsará la producción de audiolibros de literatura costarricense. La producción está disponible de manera libre y gratuita en el sitio web de la EUNED y en SoundCloud de Audiovisuales UNED.

Según una nota publicada por la universidad, la locución del audiolibro, con 53.000 palabras, estuvo a cargo de Luis Fernando Fallas Fallas, director de Producción de Materiales Didácticos de la UNED; la productora fue Patricia Méndez Guerrero, de Audiovisuales UNED.

Hay que representar la obra con una intervención mínima, porque la idea es respetar el texto original y permitir que quien escucha tenga margen para interiorizar y recrear lo que el autor propone”, dijo Fallas. A la vez, “no podía ser una lectura plana; requería distinguir entonaciones entre personajes, como el dueño de la tienda y los distintos compradores, para que la historia pudiera seguirse con claridad”.

Según la Euned, esta experiencia con El clis de sol y otros cuentos permitirá analizar los costos de producción y la viabilidad de realizar más productos similares. Así, la editorial podrá revisar presupuesto y asuntos legales, además de la reacción del público.