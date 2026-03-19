Áncora

Acérquese a la obra de Magón como nunca la ha conocido con este nuevo proyecto de la UNED

Editorial de la Universidad Estatal a Distancia publica nuevo formato de las obras clásicas de Manuel González Zeledón y así puede encontrarlo.

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Por Fernando Chaves Espinach
La Euned presenta audiolibro con las obras de Magón.
La Euned presenta audiolibro con las obras de Magón. (EUNED/EUNED)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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